За кражу денег с банковской карты можно сесть в тюрьму

За хищение электронных денежных средств или кражу денег с банковского счёта ввели уголовный срок до 6 лет. Соответствующий закон вступает в силу сегодня, 4 мая.

Закон внесён группой депутатов, которые предложили ввести в Уголовный кодекс специальный состав о краже электронных денег. Раньше за мелкую кражу с банковского счёта или хищение электронных денежных средств было установлено административное наказание, и это не останавливало преступников.

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в последние годы наблюдается резкое увеличение попыток нелегального списания денежных средств со счетов граждан. В 2017 году у россиян таким образом украли 2 миллиарда рублей. Многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами, потому что за мелкую кражу их ждёт только административное наказание.

Закон предлагает установить за хищение с банковского счёта или воровство электронных денег, пусть даже это небольшая сумма, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Штрафы за кражу с банковских карт увеличиваются со 120 тысяч до 500 тысяч рублей. За кражу имущества с использованием чужой платёжной карты можно получить тюремный срок до трёх лет. Раньше за аналогичное преступление максимальным наказанием был арест на срок до 4 месяцев.