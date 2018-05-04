Житель Лысьвы напал с ножом на родного отца

Лысьве полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Отец с сыном поссорились. Безработный и ранее судимый 35-летний мужчина схватил нож и ударил папу в живот.

62-летнего пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания.