Житель Лысьвы напал с ножом на родного отца 

В Лысьве полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
«Предварительно установлено, что преступление произошло поздним вечером в квартире одного из домов по улице Октябрьской после совместного распития спиртных напитков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Отец с сыном поссорились. Безработный и ранее судимый 35-летний мужчина схватил нож и ударил папу в живот.
62-летнего пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания.