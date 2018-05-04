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Житель Лысьвы напал с ножом на родного отца
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Житель Лысьвы напал с ножом на родного отца 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Лысьве полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
«Предварительно установлено, что преступление произошло поздним вечером в квартире одного из домов по улице Октябрьской после совместного распития спиртных напитков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Отец с сыном поссорились. Безработный и ранее судимый 35-летний мужчина схватил нож и ударил папу в живот.
62-летнего пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания.
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