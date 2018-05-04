За откаты в сфере госзакупок возьмут под арест

За злоупотребления при госзакупках, а также за подкуп работников контрактных служб вводится уголовная ответственность. Автором закона выступил Президент России Владимир Путин

За нарушение законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок работник контрактной службы, контрактный управляющий, член комиссии по осуществлению закупок, лицо, которое осуществляет приём поставленных товаров, будет обязан заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей либо будет лишён свободы на срок до трёх лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы устанавливается до семи лет.

Во втором случае, за особо злостные попытки подкупа участников госконтракта будут назначаться штрафы до пяти миллионов рублей и лишение свободы до 12 лет. За провокацию подкупа также предусмотрено наказание — штрафы до 200 тысяч рублей и тюремный срок до пяти лет.

Все эти нововведения вступили в силу 4 мая.

Ранее все преступления, которые были связанны с откатами в сфере госзакупок, квалифицировались по статьям УК о мошенничестве, о хищении чужого имущества, о коммерческом подкупе, о даче и получении взятки. А многие нарушения в этой сфере не рассматривались как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, потому что эти действия совершают представители заказчика, которые должностными лицами не являются. Максимум, что им грозило — штраф в 50 тысяч рублей.