В Таиланде задержали более 60 иностранцев, включая россиянина

БАНГКОК , 4 мая. / ТАСС /. Более 60 иностранцев, находившихся на территории Таиланда незаконно, включая одного россиянина, оказались задержанными по итогам рейда, проведенного правоохранительными органами королевства. Об этом в пятницу сообщило управление туристической полиции Таиланда.

"Гражданин РФ был задержан за нарушение миграционного законодательства", — заявили в ведомстве, пояснив, что россиянин просрочил разрешенный срок пребывания в стране. Согласно таиландскому законодательству, подобные нарушения наказываются штрафом и депортацией.

Лаос, Камбоджа, Нигерия, Индия, Китай, В туристической полиции отметили, что рейд, направленный на выявление иностранцев, незаконно находящихся в Таиланде, стал десятым за последние несколько недель. Среди задержанных оказались также жители таких стран, как Вьетнам Мьянма и другие.

В посольстве РФ в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не получили официальных данных по этому делу от местных властей.