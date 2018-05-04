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В Таиланде задержали более 60 иностранцев, включая россиянина
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В Таиланде задержали более 60 иностранцев, включая россиянина 

ТАСС 32 минуты назад
БАНГКОК, 4 мая. /ТАСС/. Более 60 иностранцев, находившихся на территории Таиланда незаконно, включая одного россиянина, оказались задержанными по итогам рейда, проведенного правоохранительными органами королевства. Об этом в пятницу сообщило управление туристической полиции Таиланда.
"Гражданин РФ был задержан за нарушение миграционного законодательства", — заявили в ведомстве, пояснив, что россиянин просрочил разрешенный срок пребывания в стране. Согласно таиландскому законодательству, подобные нарушения наказываются штрафом и депортацией.
В туристической полиции отметили, что рейд, направленный на выявление иностранцев, незаконно находящихся в Таиланде, стал десятым за последние несколько недель. Среди задержанных оказались также жители таких стран, как Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Нигерия, Индия, Китай, Мьянма и другие.
В посольстве РФ в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не получили официальных данных по этому делу от местных властей.
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