В Красноярске наркополицейский попался на получении взятки

Наркополицейского из Красноярска взяли с поличным во время получения взятки, сообщают в Следственном комитете по краю.

По предварительной версии, оперативник предложил жительнице Красноярска решить её проблему за 100 тысяч рублей. За вознаграждение он обещал решить вопрос о прекращении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении нее. Женщина согласилась на сделку, однако решила сообщить о вымогательстве в полицию.

«Полицейский был задержан с поличным. При передаче денег его задержали сотрудники ОРЧ собственной безопасности», — уточнили в полиции.

За поступок, порочащий честь и достоинство мундира, оперативнику грозит увольнение. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.