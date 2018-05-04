Житель Владивостока украл из дома знакомой украшения

Жительница Владивостока обратилась в отделение с заявлением о краже драгоценностей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на отдел полиции Владивостока.

Полицейские прибыли в квартиру потерпевшей, допросили ее и вероятных очевидцев происшествия, обследовали жилье. Сотрудники выяснили, что к заявительнице в гости приходил знакомый. После его ухода женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий.

Полиция задержала неоднократно судимого

38-летнего

мужчину, который признался в краже. Против жителя Владивостока возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.