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Житель Владивостока украл из дома знакомой украшения
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Житель Владивостока украл из дома знакомой украшения 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Владивостока обратилась в отделение с заявлением о краже драгоценностей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на отдел полиции Владивостока.
Полицейские прибыли в квартиру потерпевшей, допросили ее и вероятных очевидцев происшествия, обследовали жилье. Сотрудники выяснили, что к заявительнице в гости приходил знакомый. После его ухода женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий.
Полиция задержала неоднократно судимого
38-летнего
мужчину, который признался в краже. Против жителя Владивостока возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Женщин из Подольска задержали по подозрению в воровстве. Обвиняемые приходили к пенсионерам домой под видом социальных работников, входили в доверие и выносили ценные вещи.
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