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Красноярского наркополицейского заподозрили в мошенничестве
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Красноярского наркополицейского заподозрили в мошенничестве 

360tv.ru 42 минуты назад
В Красноярске по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник наркоотдела местного МУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.
По имеющимся данным, 30 апреля оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков пообещал жительнице Красноярска, что поможет ей решить возникшие трудности с законом.
В частности наркополицейский за 100 тысяч рублей предложил прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении женщины, которые проводились сотрудниками ОМВД России по городу Лесосибирску. Указанную сумму, по его словам, он намеревался передать полицейским.
Деньги местная жительница передала 3 мая. После этого подозреваемый был задержан на месте происшествия сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его расследование продолжается.
Роспотребнадзор в преддверии ЧМ-2018 возбудил 93 дела в отношении владельцев гостиниц Нижнего Новгорода. В ходе проверок руководство нескольких отелей уличили в предоставлении услуг без необходимого свидетельства.
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