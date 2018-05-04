Красноярского наркополицейского заподозрили в мошенничестве

Красноярске по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник наркоотдела местного МУ МВД . Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

По имеющимся данным, 30 апреля оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков пообещал жительнице Красноярска, что поможет ей решить возникшие трудности с законом.

В частности наркополицейский за 100 тысяч рублей предложил прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении женщины, которые проводились сотрудниками ОМВД России по городу Лесосибирску . Указанную сумму, по его словам, он намеревался передать полицейским.

Деньги местная жительница передала 3 мая. После этого подозреваемый был задержан на месте происшествия сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его расследование продолжается.