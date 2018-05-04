В Приморье таксист насмерть отравил своего пассажира

Он подмешал ему в алкоголь сильнодействующее вещество.

Приговором Хасанского районного суда Приморского края местный житель осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в декабре 2014 года в пгт. Славянка водителем такси, услугами которого решил воспользоваться потерпевший.

Находясь в салоне автомобиля, преследуя цель хищения чужого имущества, предложил пассажиру выпить алкогольный напиток, в который предварительно подмешал сильнодействующее вещество в количестве, превышающем допустимые нормы дозировки.

Выпив предложенный напиток, потерпевший потерял сознание. Поступившее в его организм с жидкостью сильнодействующее вещество привело к острому отравлению, а также причинению тяжкого вреда здоровью, от которого впоследствии наступила смерть.

Убедившись, что клиент находится без сознания, злоумышленник похитил личные вещи потерпевшего, денежные средства и иные ценности, всего на общую сумму свыше 135 тыс. рублей.

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему возбуждено после вмешательства прокурора района, к которому обратились родственники погибшего с жалобой на решения органов предварительного расследования. По требованию прокурора действия фигуранта переквалифицированы на более тяжкие составы преступления.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.