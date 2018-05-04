В Красноярске полицейский попал под уголовную статью

Сотрудники отдела собственной безопасности УВД по Красноярскому краю уличили старшего лейтенанта полиции в мошенничестве с превышением должностных полномочий. Были получены данные о том, что он предлагает женщине, обвиняемой в сбыте наркотиков, прекратить расследование возбужденного в ее отношении уголовного дела. За это полицейский потребовал 140 тыс. рублей: деньги он пообещал передать сотрудникам, ведущим расследование, чтобы решить вопрос с закрытием дела. В реальности же он никак не был связан с этими сотрудниками, и возможностей повлиять на расследование у него не было.

Во время предварительной проверки факты подтвердились. Подозреваемый был задержан при получении части суммы. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

В УВД по Красноярскому краю отметилиЕ если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.