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В Красноярске полицейский попал под уголовную статью
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В Красноярске полицейский попал под уголовную статью 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники отдела собственной безопасности УВД по Красноярскому краю уличили старшего лейтенанта полиции в мошенничестве с превышением должностных полномочий. Были получены данные о том, что он предлагает женщине, обвиняемой в сбыте наркотиков, прекратить расследование возбужденного в ее отношении уголовного дела. За это полицейский потребовал 140 тыс. рублей: деньги он пообещал передать сотрудникам, ведущим расследование, чтобы решить вопрос с закрытием дела. В реальности же он никак не был связан с этими сотрудниками, и возможностей повлиять на расследование у него не было.
Во время предварительной проверки факты подтвердились. Подозреваемый был задержан при получении части суммы. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
В УВД по Красноярскому краю отметилиЕ если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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