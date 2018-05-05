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В Иркутске двое молодых людей на улице напали на женщину с коляской
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В Иркутске двое молодых людей на улице напали на женщину с коляской 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске молодая мама, гулявшая по улице с ребенком, стала жертвой грабителей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального главка МВД, который занимается розыском нападавших.
По сообщению ведомства, инцидент произошел в минувшую среду, 2 мая, возле дома №2 по улице Богдана Хмельницкого. Женщина шла по улице с коляской. Когда она наклонилась к ребенку, к ней подбежал неизвестный и вырвал у нее из рук сотовый телефон. После этого злоумышленник и его напарник скрылись.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция ищет нападавших. Граждан, которые что-либо знают об их местонахождении, просят сообщать в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части 8 (3952) 21-69-40 или 02.
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