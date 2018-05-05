В Иркутске двое молодых людей на улице напали на женщину с коляской

Иркутске молодая мама, гулявшая по улице с ребенком, стала жертвой грабителей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального главка МВД , который занимается розыском нападавших.

По сообщению ведомства, инцидент произошел в минувшую среду, 2 мая, возле дома №2 по улице Богдана Хмельницкого. Женщина шла по улице с коляской. Когда она наклонилась к ребенку, к ней подбежал неизвестный и вырвал у нее из рук сотовый телефон. После этого злоумышленник и его напарник скрылись.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция ищет нападавших. Граждан, которые что-либо знают об их местонахождении, просят сообщать в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части 8 (3952) 21-69-40 или 02.