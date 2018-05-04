По указу президента в Красноярске назначен новый начальник полиции 

По указу президента красноярская полиция получила нового начальника. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по краю, им стал полковник Олег Стефанков.
Новую должность Стефанков получил от 3 мая. известно, что полковник родом из Донецка, ему 51 год. Свою службу он начинал с должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям в Ростове-на-Дону, затем занимал различные должности в ОВД Ленинского района города. В 2011–2015 гг. был замначальника полиции в Республике Адыгея, с 2015 г. — в Калужской области. С сентября 2017 г. временно исполнял обязанности замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальника полиции. Имеет государственные награды.
Напомним, что Стефанков займет место Александра Кузнецова, который в феврале этого года стал фигурантом уголовного делао превышении должностных полномочий.