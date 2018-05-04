В Амурской области гражданин престанет перед судом за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Зейский» окончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в сбытах наркотических средств, совершённых в крупном и значительном размерах организованной группой, в покушении на сбыт наркотических средств, совершённом в крупном размере организованной группой, а также в незаконных приобретении и хранении взрывного устройства.

В сентябре 2017 года сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД и межмуниципального отдела МВД России «Зейский» при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков. В результате полицейские задержали четверых человек, в том числе предполагаемого организатора незаконной деятельности. В ходе обыска по месту его жительства полицейские изъяли около 170 граммов гашишного масла. Всего в результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по данному уголовному делу изъято свыше 290 граммов наркотического средства.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель с. Заречная Слобода с целью получения для себя материальной выгоды решил организовать преступную группу для систематического совершения незаконных сбытов гашишного масла на территории Зейского района. Обладая качествами лидера — активностью, общительностью, способностью убеждать людей, он привлёк к незаконной деятельности троих граждан, проживающих в Октябрьском, Белогорском районах и городе Зее. Распределил между участниками группы роли следующим образом: на себя взял обязанность осуществления контроля за действиями её членов по изготовлению, хранению, перевозке и сбыту наркотических средств, а также их расфасовку и розничный сбыт. В обязанности других соучастников входило изготовление наркотического средства в Октябрьском и Белогорском районах, поставка наркотика, а также его расфасовка для удобства реализации и непосредственно розничный сбыт в Зейском районе.

Всего фигуранту вменяется 6 эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, в ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли гранату. Согласно заключению эксперта она является боеприпасом промышленного изготовления, а именно, ручной осколочной гранатой Ф-1, и пригодна для взрыва с применением средств взрывания.

Расследование уголовного дела в отношении данного гражданина окончено. Он предстанет перед судом.

В отношении его подельников уголовные дела выделены в отдельное производство, расследование которых также окончено.