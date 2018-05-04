В Пензе 5 работников ОАО «РЖД» украли рельсы на миллион рублей

Участники преступной группировки хотели украсть лом черного металла в период с декабря 2016 года по июнь прошлого года. Их поймали с поличным сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте и регионального УФСБ РФ в том момент, когда они забирали деньги за сданные в металлолом рельсы. Вырученная сумма равнялась миллиону рублей. Только один из злоумышленников частично возместил его в добровольном порядке.

«В зависимости от степени вины и выполняемой роли в составе организованной группы подсудимым назначены различные сроки лишения свободы условно, с предоставлением испытательного срока для исправления. Кроме того, трое из похитителей, в том числе организатор преступной группы, уволены с работы из структурного подразделения ОАО «РЖД»», — уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.