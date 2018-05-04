Радикалы привели в СБУ бывшего ополченца ДНР из Бразилии

Украинские радикалы из «Национального корпуса» и С14 в Киеве задержали бразильца Рафаэля Лусварги, сражавшегося на стороне ополченцев ДНР в 2014 году, и привели его в здание СБУ

Лусварги был задержан недалеко от посольства Бразилии , сообщает УНИАН

Националисты силой вынудили бразильца встать на колени и заставили извиняться за участие в конфликте на территории Донбасса. После этого радикалы отвели Лусварги в СБУ.

Ранее сообщалось, что Свято-Покровский Голосеевский монастырь в Киеве приютил бывшего ополченца, воевавшего за ДНР в 2014 году.

Суд приговорил бразильца Рафаэля Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако Апелляционный суд Киева летом 2017 года отменил решение суда первой инстанции и дело вернули на дорасследование, требования защиты Лусварги были удовлетворены.