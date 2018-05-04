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В Петербурге расстреляли сотрудницу страховой фирмы
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В Петербурге расстреляли сотрудницу страховой фирмы 

News.ru 43 минуты назад
В Санкт-Петербурге 3 мая мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия в офисе страховой компании.
Офис организации находился на улице Бухарестской. По предварительным данным, стрелок был вооружён «Осой».
Как утверждают очевидцы, никаких конфликтов между пострадавшей и преступником не было. Мужчина не угрожал и не требовал ничего. Он просто выстрелил в работницу страховой несколько раз, а затем скрылся.
Женщина госпитализирована в реанимацию.
В настоящее время Следственный комитет ведёт разбирательство.
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