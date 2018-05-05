Полицейские задержали жителя Приморья за дебош в самолете

Сотрудники полиции задержали жителя Приморского края за нарушение порядка на борту самолета в аэропорту Кневичи. Об этом сообщило МВД РФ по городу Владивостоку.

Полицейские задержали пьяного

45-летнего

жителя Приморья по прилете самолета из Сеула во Владивосток . Мужчина угрожал пассажирам рейса физической расправой и нецензурно выражался во время перелета.

Правонарушитель отказался от прохождения медицинской экспертизы. Сотрудники отдела дознания Владивостокского ЛУ МВД России на Транспорте проводят расследование. По его результатам мужчине вынесут обвинение.

Двух пьяных

42-летних