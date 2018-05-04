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Дочь президента Бразилии допросили по делу отца, сообщили СМИ
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Дочь президента Бразилии допросили по делу отца, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Маристела Темер, одна из дочерей президента Бразилии Мишела Темера, в четверг дала показания федеральной полиции страны в связи с делом о коррупции, в причастности к которой подозревают ее отца.
Как сообщает канал Globo, Маристела была вызвана, чтобы дать показания по делу о коррупции в портовом секторе. Следователи подозревают, что ремонт дома Маристелы мог быть использован для отмывания денег в пользу Темера.
Ранее сообщалось, что в конце февраля был продлен срок расследования против действующего президента по делу о его указе об изменении системы управления портами, который якобы мог принести выгоду компании Rodrimar в обмен на взятки для Партии бразильского демократического движения.
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