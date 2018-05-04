Ещё
В полиции заявили, что мужчина тяжело ранен при стрельбе в торговом центре в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В полиции заявили, что мужчина тяжело ранен при стрельбе в торговом центре в США 

ТАСС 19 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой в четверг в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошел из-за ссоры между двумя мужчинами. Один из них тяжело ранен, сообщило управление городской полиции.
"Ссора в Opry Mills Mall привела к стрельбе. Стреляли в одного человека. Подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Никакой неминуемой угрозы, насколько нам известно, нет", — уточнило управление полиции в своем Twitter.
Органы правопорядка пояснили, что «поссорились двое мужчин». «Один из них был тяжело ранен и находится в критическом состоянии. Подозреваемый покинул здание торгового центра и немедленно сдался», — добавило управление городской полиции.
Оно подтвердило, что в качестве предосторожности проверило помещения ТЦ.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на полицию утверждал, что ранения получили четверо.
ТАСС: последние новости
В США освободили из тюрьмы бывшего главу "дочки" "Техснабэкспорта" Полиция задержала подозреваемого в разрушении арт-объекта "Знак Рубля" в Сыктывкаре После похищения подростка в Ростовской области возбудили уголовное дело
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия призналась в производстве «Новичка»103
Китайцы атаковали летчиков США116
Путин провел массовые отставки537
Российская нефть уходит из Европы135
Windows сломал компьютеры по всему миру153
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение