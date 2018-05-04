В полиции заявили, что мужчина тяжело ранен при стрельбе в торговом центре в США

НЬЮ-ЙОРК , 4 мая. / ТАСС /. Инцидент со стрельбой в четверг в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошел из-за ссоры между двумя мужчинами. Один из них тяжело ранен, сообщило управление городской полиции.

"Ссора в Opry Mills Mall привела к стрельбе. Стреляли в одного человека. Подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Никакой неминуемой угрозы, насколько нам известно, нет", — уточнило управление полиции в своем Twitter.

Органы правопорядка пояснили, что «поссорились двое мужчин». «Один из них был тяжело ранен и находится в критическом состоянии. Подозреваемый покинул здание торгового центра и немедленно сдался», — добавило управление городской полиции.

Оно подтвердило, что в качестве предосторожности проверило помещения ТЦ.