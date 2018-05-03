Генпрокуратура расследует нарушения в долевом строительстве 

Топ-1: Генпрокуратура возбудила 101 уголовное дело о нарушениях в долевом строительстве
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации одним из приоритетных направлений остаётся обеспечение законности в градостроительной сфере, в том числе в области долевого строительства жилья.
Всего в 2017 году прокуроры выявили более тридцати восьми тысяч нарушений законов. В целях их устранения внесли восемь тысяч представлений. На незаконные правовые акты принесли свыше шести с половиной тысяч протестов. В суды направлено почти полторы тысячи заявлений.
По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около шести тысяч лиц, а на основании постановлений прокуроров следственными органами возбуждено сто одно уголовное дело.
Топ-2: Подведены итоги надзора в сфере землепользования В Генеральной прокуратуре Российской Федерации подвели итоги надзорной деятельности за исполнением законодательства в сфере землепользования в 2017 году. В прошедшем году прокуроры выявили более ста десяти тысяч нарушений в данной сфере. Прокуроры внесли более двадцати одной тысячи представлений, на незаконные правовые акты принесли почти восемнадцать тысяч протестов. В суды направлено более одиннадцати тысяч исков и заявлений.
По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более шестнадцати тысяч должностных лиц. По направленным в следственные органы материалам надзорных мероприятий возбуждено шестьсот девяносто уголовных дел.
Компетентные органы США депортировали в Россию гражданина Российской Федерации Юрия Шурупова. Он обвиняется в покушении на убийство. В 2016 году у себя дома в Хабаровске Шурупов ударил знакомого ножом в грудь, намереваясь убить его. Однако пострадавший выжил. Обвиняемый скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В 2017 году Шурупова задержали на территории США.
Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и американской стороны удалось добиться принятия решения о депортации Шурупова, и он уже доставлен на родину.
Топ-4: Генпрокуратура направила в суд дело о незаконном сбыте наркотиков
Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков.
В период с 2015 по 2016 год двое жителей Свердловской области в составе организованной преступной группы вместе с соучастниками распространяли через интернет синтетические наркотики на территории города Екатеринбурга и Свердловской области. Наркотики получали оптовыми партиями через тайники. При задержании обвиняемых в 2016 году, а также по месту их проживания было изъято более девяти килограммов наркотиков.
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