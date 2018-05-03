Владелец костромского фитнес-клуба похитил iPhone симпатичной незнакомки

Владелец одного из костромских фитнес-клубов похитил у девушки телефон, узнал KOSTROMA.TODAY. Дело было 25 декабря прошлого года.

В этот день 27-летний молодой человек отдыхал в баре «Проспект Мира». Причем, веселился он там до самого утра. Когда на улице уже рассветало, увидел в баре оставленный кем-то Apple iPhone 7. Но вместо того, чтобы отдать его администратору заведения, положил себе в карман.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуры , девушка, потерявшая телефон за 42 тысячи рублей, быстро опомнилась и начала его искать. Но дорогого смартфона уже и след простыл. Тогда она обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность похитителя. Молодой человек заявил, что кражу совершил под влиянием алкоголя и трезвым бы никогда не пошел на преступление. Телефон у него забрали и отдали законной владелице.

Против костромича возбудили уголовное дело. Его будет рассматривать мировой суд. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.