Организатора ячейки секты «Аум Синрике» арестовали в Москве

Следствием установлено, что организаторы и участники русского сектора «Аум Синрике» организовали на территории России деятельность по вовлечению в указанную организацию граждан и сбор с них денежных средств на ее финансирование. Устьянцева задержали в Волгограде в рамках дела 2015 года о создании на территории Москвы и Санкт-Петербурга объединений последователей секты.

«По ходатайству следователя 3 мая Михаилу Устьянцеву, подозреваемому в организации террористического сообщества и участии в нем, Басманным районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Устьянцев длительное время поддерживал контакты с неустановленными японскими лидерами организации, осуществлял подготовку и проведение собраний участников организации, координировал сбор и учет денежных средств. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренных частью 1 статьи 239 УК РФ и частями 1, 2 статьи 205.4 УК РФ.

«Аум Синрике» — неорелигиозная террористическая деструктивная секта, основанная Секо Асахарой . Всемирную известность получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда в ходе пяти скоординированных атак террористы распылили отравляющий газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч человек.

Организация включена в сводный список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия.