Ещё
Организатора ячейки секты «Аум Синрике» арестовали в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У России появится серьезный конкурент по газу
У России появится серьезный конкурент по газу

Организатора ячейки секты «Аум Синрике» арестовали в Москве 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Басманный суд Москвы санкционировал арест 46-летнего Михаила Устьянцева, подозреваемого в организации ячейки запрещенной в России террористической секты «Аум Синрике», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следствием установлено, что организаторы и участники русского сектора «Аум Синрике» организовали на территории России деятельность по вовлечению в указанную организацию граждан и сбор с них денежных средств на ее финансирование. Устьянцева задержали в Волгограде в рамках дела 2015 года о создании на территории Москвы и Санкт-Петербурга объединений последователей секты.
«По ходатайству следователя 3 мая Михаилу Устьянцеву, подозреваемому в организации террористического сообщества и участии в нем, Басманным районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Устьянцев длительное время поддерживал контакты с неустановленными японскими лидерами организации, осуществлял подготовку и проведение собраний участников организации, координировал сбор и учет денежных средств. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренных частью 1 статьи 239 УК РФ и частями 1, 2 статьи 205.4 УК РФ.
«Аум Синрике» — неорелигиозная террористическая деструктивная секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. Тогда в ходе пяти скоординированных атак террористы распылили отравляющий газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч человек.
Организация включена в сводный список террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия.
РИАМО: последние новости
«Почта России» помогла полиции в Москве задержать мужчину с поддельным паспортом Тело мужчины обнаружили в Ногинске Бывшего менеджера супермаркета задержали за присвоение продукции в Москве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов174
У России появится серьезный конкурент по газу47
Силуанов рассказал о пользе нового налога179
Пекин уступает под напором Трампа152
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение