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Полиция Петербурга засудит журналистов за новость о пытках в полиции Петребурга
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Полиция Петербурга засудит журналистов за новость о пытках в полиции Петребурга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга подало в суд на «Медиазону» за новость о россиянине, пожаловавшемся на пытки в 78-м отделе полиции города. Об этом сообщает в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яна Теплицкая.
Исковое заявление касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.
«УМВД по Центральному району снова подало ко мне иск: на этот раз речь о жалобе на пытки на третьем этаже 78-го отдела полиции. Схема та же, что в прошлый раз: заключенный рассказал нам о пытках в отделе, мы, приложив его обращение, подали заявление о преступлении и написали о жалобе публично. Государство провело проверку, вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела и обратилось в суд с иском ко мне и к СМИ, опубликовавшему информацию о жалобе. На этот раз это «Медиазона»», — написала Теплицкая.
Материал о насилии в петербургском ОВД был опубликован 16 ноября 2017 года. В нем говорилось, что задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков петербуржец пожаловался на пытки в отеле полиции. По словам мужчины, при задержании ему «наступили на голову», а потом били и угрожали кувалдой. Правозащитники добавляли, что петербуржца заставляли сидеть на корточках и лежать на полу, били при понятых, не давали позвонить близким и не вызывали скорую. По информации членов ОНК, на 78-м отдел полиции не раз жаловались из-за издевательств и применения силы.
Общественная наблюдательная комиссия осуществляет контроль за обеспечением прав человека в местах лишения свободы.
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