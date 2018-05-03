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17-летний ловелас пожаловался маме на обманувшую его путану
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17-летний ловелас пожаловался маме на обманувшую его путану 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Подросток из города Анжеро-Судженск Кемеровской области заказал на свой день рождения проститутку. Как сообщает портал vse24.ru, 17-летнего молодого человека обманули.
За день до инцидента парень начал вести переписку с девушкой на сайте знакомств. После общения он предложил девушке увидеться, за что она потребовала восемь тысяч рублей. Подросток отправил ей деньги, однако дама на место встречи не явилась, а на связь она выходить перестала.
О произошедшем подросток рассказал своей маме, которая написала заявление в полицию. По данному делу заведено уголовное дело. Девушке грозит пять лет лишения свободы.
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