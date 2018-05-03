Заседание суда в США по делу обвиняемого в хакерстве россиянина назначено на 26 июня 

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Слушания по делу россиянина Евгения Никулина, выданного из Чехии в США по обвинению в компьютерных преступлениях, намечено в суде Сан-Франциско на 26 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в аппарате федерального окружного суда Северного округа штата Калифорния.
"Слушания по делу Евгения Никулина назначены на 26 июня на 14:00 (00:00 мск, 27 июня), — сообщила сотрудница аппарата суда. — Председательствовать на слушаниях будет судья Уильям Олсоп. Как ожидается, стороны обвинения и защиты представят свои соображения по поводу процесса. Дата начала судебного разбирательства по существу пока не назначена".
Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В России его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году. 31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.
МИД РФ ранее выражал возмущение по поводу выдачи Чехией в США российского гражданина. Там назвали принятое Прагой решение «политически мотивированным», «направленным на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества», и обещали предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Никулина.