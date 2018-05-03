Общественный Совет проверил работу полиции

2 мая члены Общественного Совета столичной полиции Андрей Бабушкин , Вадим Кожинов и Председатель Общественного Совета Управления внутренних дел ЦАО Мария Сорокина проверили несколько отделов полиции Центрального округа.

В Отделах полиции Таганского района и района Замоскворечье комиссия проверила условия содержания задержанных граждан. Мария Сорокина выступила с предложением предоставления задержанным книг для чтения — это может быть энциклопедия, классики художественной литературы.

— Чтение такой литературы пойдет только на пользу каждому из них, — считает председатель Общественного Совета УВД по ЦАО Мария Сорокина.

Члены комиссии проверили сухие пайки для административных задержанных: их срок годности, а также — все соответствует установленным нормативам.

Особое внимание было уделено информационным стендам для граждан: есть ли на них информация о руководстве, график приема населения, образцы написания заявлений и так далее.

Также члены Общественного Совета опросили людей, которые пришли в полицию: как они оценивают работу полиции. Практически все ответили, что замечаний к сотрудникам пока не имеют.

По результатам проверок, члены комиссии оценили работу Отдела полиции района Таганский и Отдела полиции Замоскворечье удовлетворительно.

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