Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию

Руководители трех строительных компаний, участвовавших в возведении космодрома «Восточный», получили реальные сроки по делу о растратах. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 6,5 до 7,5 лет, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Начальнику компании «Спецстройсервис» Андрею Ярцеву дали 7 лет, генеральному директору «Стройконструкции» Николаю Шкадину — 6,5, а его заместителю Владимиру Денискину, которого признали организатором преступления, — 7,5.

По данным следствия, Ярцеву было выделено 250 миллионов рублей из бюджета на закупку металлоконструкций. В итоге его компания приобрела материалы у фирмы «Стройконструкция С», юридически принадлежавшей Денискину и его партнеру Анатолию Рязанову , по искусственно завышенным ценам.

Эти конструкции использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.