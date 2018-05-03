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Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию
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Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Руководители трех строительных компаний, участвовавших в возведении космодрома «Восточный», получили реальные сроки по делу о растратах. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 6,5 до 7,5 лет, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Начальнику компании «Спецстройсервис» Андрею Ярцеву дали 7 лет, генеральному директору «Стройконструкции» Николаю Шкадину — 6,5, а его заместителю Владимиру Денискину, которого признали организатором преступления, — 7,5.
По данным следствия, Ярцеву было выделено 250 миллионов рублей из бюджета на закупку металлоконструкций. В итоге его компания приобрела материалы у фирмы «Стройконструкция С», юридически принадлежавшей Денискину и его партнеру Анатолию Рязанову, по искусственно завышенным ценам.
Эти конструкции использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.
Восточный — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим.
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