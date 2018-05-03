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Троим фигурантам дела о растрате вынесли приговор
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Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома "Восточный" получили сроки от 6,5 до 7,5 лет, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, в 2012-2013 годах они растратили более 250 миллионов рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный".
"За растрату средств при строительстве космодрома "Восточный" осуждены экс-начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России Андрей Ярцев, директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов и гендиректор ЗАО "Стройконструкция" Николай Шкадин. Приговоры — от 7,5 до 6,5 лет колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".
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