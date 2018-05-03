Троим фигурантам дела о растрате вынесли приговор

Суд вынес приговор троим фигурантам дела о растрате на Восточном

Трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома "Восточный" получили сроки от 6,5 до 7,5 лет, сообщает Следственный комитет РФ

По данным следствия, в 2012-2013 годах они растратили более 250 миллионов рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный".