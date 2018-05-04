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Во Вьетнаме россиянку приговорили к пожизненному заключению
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Во Вьетнаме россиянку приговорили к пожизненному заключению 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Суд вьетнамского города Хошимин приговор россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат женщины Сункар Нурмагамбетов.
По его словам, поводом для этого стал ввоз кокаина во Вьетнам.
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