Шесть вооруженных неизвестных похитили на почте в Ингушетии мешок с корреспонденцией 

МАГАС, 3 мая. /ТАСС/. Неизвестные напали на отделение Почты России в Назрани (Ингушетия) с целью ограбления, сообщает в четверг пресс-служба МВД России по Ингушетии.
"Сегодня вечером шестеро неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, напали на отделение Почты России в Назрани по улице Базоркина. Нападавшие похитили мешок с почтовой корреспонденцией и скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, задержание и привлечение злоумышленников к уголовной ответственности.