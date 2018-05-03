Шесть вооруженных неизвестных похитили на почте в Ингушетии мешок с корреспонденцией

"Сегодня вечером шестеро неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, напали на отделение Почты России в Назрани по улице Базоркина. Нападавшие похитили мешок с почтовой корреспонденцией и скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, задержание и привлечение злоумышленников к уголовной ответственности.