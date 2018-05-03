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В Мексике задержаны 119 полицейских
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В Мексике задержаны 119 полицейских по подозрению в различных преступлениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ар
Генеральная прокуратура мексиканского штата Пуэбла задержала сразу 119 сотрудников полиции города Сан-Мартин-Тексмелукан, подозреваемых в различных преступлениях.
Как сообщает портал Universal, среди задержанных — комиссар общественной безопасности и глава полиции города. Их и еще четверых полицейских подозревают во взятках, которые они требовали с сотрудников, чтобы те не проходили антикоррупционную проверку.
Остальные задержанные подозреваются в незаконном получении должностей и других преступлениях.
Ранее 185 сотрудников полиции Сан-Мартина-Тексмелукана были разоружены силами министерства общественной безопасности Пуэблы в связи с подозрениями в причастности к преступной деятельности.
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