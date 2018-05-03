Российский бизнесмен Микерин освобожден из тюрьмы в США

"Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобожден из-под стражи 24 апреля 2018 года", — сказал представитель ведомства.

В иммиграционно-таможенной полиции США не ответили, был ли бизнесмен депортирован в Россию после освобождения.

В декабре 2015 года суд в США признал Микерина виновным в получении взятки в $1,7 млн за предоставление урановых контрактов американским компаниям. Бизнесмен был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Его срок пребывания в тюрьме составил меньше трех лет, так как год он провел под стражей во время расследования и слушания дела.