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Микерин освобожден из тюрьмы в США
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Российский бизнесмен Микерин освобожден из тюрьмы в США 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Вадим Микерин, отбывавший наказание в США по делу об "откатах" на урановых сделках, освобожден из тюрьмы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя федерального бюро тюрем США.
"Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобожден из-под стражи 24 апреля 2018 года", — сказал представитель ведомства.
В иммиграционно-таможенной полиции США не ответили, был ли бизнесмен депортирован в Россию после освобождения.
В декабре 2015 года суд в США признал Микерина виновным в получении взятки в $1,7 млн за предоставление урановых контрактов американским компаниям. Бизнесмен был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Его срок пребывания в тюрьме составил меньше трех лет, так как год он провел под стражей во время расследования и слушания дела.
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