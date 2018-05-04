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Житель Литвы пытался проникнуть в Калининград по чужому паспорту
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Житель Литвы пытался проникнуть в Калининград по чужому паспорту 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Калининградские пограничники задержали жителя Литвы, который пытался проехать в Калининград по чужому паспорту. У себя на родине ему грозила уголовная ответственность, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Нарушителя задержали в автомобильном пункте пропуска «Морское — Нида», когда он предъявил контролеру чужой документ.
«Нарушитель задержан, проводится проверка. Напоминаем, что за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации может грозить уголовная ответственность», — отметили в погрануправлении.
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