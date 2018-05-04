В Карелии возбудили дела о взятках на 12 млн рублей при ремонте и содержании дорог

ПЕТРОЗАВОДСК , 4 мая. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовные дела по фактам дачи и получения взяток на сумму не менее 12 млн рублей при ремонте и содержании дорог в Карелии . Об этом в пятницу ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.

"Следователями расследуются уголовные дела коррупционной направленности в отношении руководителей коммерческих организаций, уже бывших начальника и замначальника управления автомобильных дорог Республики Карелия. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", — сказал Коновалов.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год руководитель ООО «Ремстройкомплект» с аффилированными фирмами, которые специализируются на ремонте и содержании дорог, создал устойчивую и сплоченную группу с сотрудниками управления автомобильных дорог Карелии для получения взяток от руководителей и работников различных коммерческих организаций.

За деньги они предоставляли преференции при заключении госконтрактов на выполнение различных работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры и приемкой работ по ним. «Всего обвиняемые, по версии следствия, получили взяток на сумму не менее 12 млн рублей», — уточнил Коновалов.

Кроме этого, начальник и заместитель Управления автомобильных дорог Карелии на постоянной основе получали от руководителя ООО «Ремстройкомплект» взятки за покровительство и обеспечение победы фирмы в конкурсе на содержание сети автодорог в регионе. Обвиняемые арестованы.