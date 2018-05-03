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В Карелии накрыли банду взяточников с участием руководства Управтодора республики
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В Карелии накрыли банду взяточников с участием руководства Управтодора республики 

pasmi.ru 45 минут назад
Сотрудники ФСБ, антикоррупционного управления МВД и Следственного комитета задержали группу карельских коммерсантов и чиновников, поставивших на поток получение взяток за заключение госконтрактов в дорожной сфере региона. Во главе преступной группы оказался хороший знакомый экс-губернатора Карелии Александра Худилайнена и руководство регионального управления автомобильных дорог.
Взятки с большой дороги
В следственном управлении СКР по Карелии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника регионального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Карелия», его заместителя, а также руководителей ряда коммерческих структур, занятых в сфере дорожного строительства и ремонта. Подельников обвиняют в получении и даче крупных взяток с 2014 по 2017 год.
Главным фигурантом дела следователи называют владельца крупного ООО, который также фактически руководил еще несколькими аффилированными предприятиями, специализирующимися на строительстве, ремонте и содержании автодорог. Чтобы повысить рентабельность своего бизнеса, предприниматель наладил связи в «Управлении автомобильных дорог» и договорился организовать взаимовыгодный процесс по распределению госконтрактов между своих коллег — за взятки.
«За предоставление выгод и преференций при заключении государственных контрактов на выполнение различных работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры и приемку работ по ним обвиняемые получили взяток на сумму не менее 12 миллионов рублей. В свою очередь начальник и заместитель управление автомобильных дорог на постоянной основе получали от обвиняемого взятки за общее покровительство и обеспечение победы данной коммерческой организации в конкурсных процедурах. Сумма полученных обвиняемыми взяток составила не менее 6 миллионов рублей», — отметили в региональном следкоме.
Имена обвиняемых в сообщении следкома не раскрываются, однако по данным СМИ Карелии, коммерсантом-организатором коррупционной схемы является глава компании ООО «РемСтройКомплект» Игорь Чичин, накануне задержанный в Петербурге. При себе у мужчины обнаружили 1,2 млн рублей. Коррумпированными руководителями карельского Управтодора называются теперь уже бывшие сотрудники учреждения Алексей Никитин и Игорь Новокшонов.
Никитина и Чичина арестовали до 26 мая, других фигурантов дела поместили под домашний арест.
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