В Карелии накрыли банду взяточников с участием руководства Управтодора республики

Взятки с большой дороги

В следственном управлении СКР по Карелии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника регионального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Карелия», его заместителя, а также руководителей ряда коммерческих структур, занятых в сфере дорожного строительства и ремонта. Подельников обвиняют в получении и даче крупных взяток с 2014 по 2017 год.

Главным фигурантом дела следователи называют владельца крупного ООО, который также фактически руководил еще несколькими аффилированными предприятиями, специализирующимися на строительстве, ремонте и содержании автодорог. Чтобы повысить рентабельность своего бизнеса, предприниматель наладил связи в «Управлении автомобильных дорог» и договорился организовать взаимовыгодный процесс по распределению госконтрактов между своих коллег — за взятки.

«За предоставление выгод и преференций при заключении государственных контрактов на выполнение различных работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры и приемку работ по ним обвиняемые получили взяток на сумму не менее 12 миллионов рублей. В свою очередь начальник и заместитель управление автомобильных дорог на постоянной основе получали от обвиняемого взятки за общее покровительство и обеспечение победы данной коммерческой организации в конкурсных процедурах. Сумма полученных обвиняемыми взяток составила не менее 6 миллионов рублей», — отметили в региональном следкоме.

Имена обвиняемых в сообщении следкома не раскрываются, однако по данным СМИ Карелии, коммерсантом-организатором коррупционной схемы является глава компании ООО «РемСтройКомплект» Игорь Чичин, накануне задержанный в Петербурге . При себе у мужчины обнаружили 1,2 млн рублей. Коррумпированными руководителями карельского Управтодора называются теперь уже бывшие сотрудники учреждения Алексей Никитин и Игорь Новокшонов.

Никитина и Чичина арестовали до 26 мая, других фигурантов дела поместили под домашний арест.