Работника похоронной службы будут судить за мошенничество на Дону

Работника МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» будут судить за мошенничество в Шахтах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , сотруднику муниципального предприятия инкриминируется предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с февраля 2016 по май 2017 года обвиняемый с неизвестными сообщниками похитили обманным путем деньги горожан, завышая стоимость ритуальных услуг.

Общая сумма ущерба от преступления превысила 200 тысяч рублей.