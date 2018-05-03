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Работника похоронной службы будут судить за мошенничество на Дону
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Работника похоронной службы будут судить за мошенничество на Дону 

АиФ Ростов 56 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Работника МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» будут судить за мошенничество в Шахтах.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, сотруднику муниципального предприятия инкриминируется предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с февраля 2016 по май 2017 года обвиняемый с неизвестными сообщниками похитили обманным путем деньги горожан, завышая стоимость ритуальных услуг.
Общая сумма ущерба от преступления превысила 200 тысяч рублей.
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