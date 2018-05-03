Снова из Магнитогорска: Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области 

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области. Повышение получил полковник Сергей Богдановский. Указ об этом опубликовали 3 мая на интернет-портале правовой информации.
Богдановский получил должность начальника полиции и заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области.
Сергей Богдановский пришёл на службу в 1993 году. Работал в Златоусте, Карталах. С 2015 года возглавлял управление МВД Магнитогорска. Осенью 2017-го Богдановский перешёл на должность начальника управления уголовного розыска ГУ МВД региона.