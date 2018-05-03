Ещё
Снова из Магнитогорска: Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снова из Магнитогорска: Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области 

74.ru 57 минут назад
Фото: 74.ru
Президент России Владимир Путин назначил нового начальника полиции Челябинской области. Повышение получил полковник Сергей Богдановский. Указ об этом опубликовали 3 мая на интернет-портале правовой информации.
Богдановский получил должность начальника полиции и заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области.
Сергей Богдановский пришёл на службу в 1993 году. Работал в Златоусте, Карталах. С 2015 года возглавлял управление МВД Магнитогорска. Осенью 2017-го Богдановский перешёл на должность начальника управления уголовного розыска ГУ МВД региона.
74.ru: последние новости
Южноуральские школьники за сбыт «синтетики» попали под статью со сроком до 20 лет Турпобор: в России начинают собирать деньги с курортников В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки381
Windows сломал компьютеры по всему миру68
Популярный российский блогер найден мертвым131
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе144
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня11
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение