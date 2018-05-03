Ещё
Полиция в Петербурге подала в суд на «Медиазону»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция в Петербурге подала в суд на «Медиазону» 

Говорит Москва 54 минуты назад
Причиной послужила публикация о пытках в 78 отделении полиции. В заметке сообщалось, что задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков пожаловался правозащитникам на насилие со стороны стражей порядка. Мужчина утверждал, что ему «наступили на голову», заставляли сидеть на корточках и лежать на полу.
Как пишет портал «Медуза», истцы заявляют, что провели служебную проверку, но не нашли подтверждения слов фигуранта. В полиции считают, что публикация направлена на «причинение ущерба деловой репутации», которое выразилось в «вероятном снижении доверия граждан к деятельности данных органов».
Правоохранители требуют от «Медиазоны» удалить новость с сайта.
Говорит Москва: последние новости
Осуждённый в США за «откаты» на урановых сделках гражданин РФ вышел из тюрьмы Задержан подозреваемый в повреждении памятника рублю в Сыктывкаре В Ереване завершился митинг оппозиции
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская нефть уходит из Европы71
Китайцы атаковали летчиков США31
Путин провел массовые отставки483
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня32
Windows сломал компьютеры по всему миру119
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение