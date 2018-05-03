Полиция в Петербурге подала в суд на «Медиазону»

Причиной послужила публикация о пытках в 78 отделении полиции. В заметке сообщалось, что задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков пожаловался правозащитникам на насилие со стороны стражей порядка. Мужчина утверждал, что ему «наступили на голову», заставляли сидеть на корточках и лежать на полу.

Как пишет портал «Медуза», истцы заявляют, что провели служебную проверку, но не нашли подтверждения слов фигуранта. В полиции считают, что публикация направлена на «причинение ущерба деловой репутации», которое выразилось в «вероятном снижении доверия граждан к деятельности данных органов».

Правоохранители требуют от «Медиазоны» удалить новость с сайта.