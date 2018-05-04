СК завел два дела после обстрелов объектов украинскими военными в Донбассе

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей… «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», — сказала она.

По данным следствия, неустановленные военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины 26 и 28 апреля 2018 года из тяжелых видов вооружения произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Докучаевске

В результате попадания в жилой дом погибли двое находившихся в нем пожилых людей, уточнила Петренко. Еще один снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, одна женщина получила ранение.