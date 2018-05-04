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СК завел два дела после обстрелов объектов украинскими военными в Донбассе
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СК завел два дела после обстрелов объектов украинскими военными в Донбассе 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. СК РФ возбудил два новых уголовных дела после обстрелов украинскими военными гражданских объектов Донбасса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей… «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», — сказала она.
По данным следствия, неустановленные военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины 26 и 28 апреля 2018 года из тяжелых видов вооружения произвели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Докучаевске.
В результате попадания в жилой дом погибли двое находившихся в нем пожилых людей, уточнила Петренко. Еще один снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, одна женщина получила ранение.
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