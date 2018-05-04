В Чебоксарах вынесен приговор организованному преступному сообществу, обвиняемому в хищениях шуб в ряде регионов России

Пятигорска, Только в столице Чувашии владельцам торговой точки был нанесен ущерб на 8 миллионов рублей. Кража была совершена в июле 2016 года из магазина по продаже меховых изделий на рынке Чебоксар. Оказалось, злоумышленники по поддельным паспортам арендовали соседнюю точку, проломили перекрытие и вынесли тюки с шубами под видом своих вещей. Для Чувашии подобный способ преступления был не характерным, но, связавшись с коллегами из других регионов Российской Федерации , оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике установили, что подобные хищения регистрировались с 2013 года и остались нераскрытыми. Но чувашским оперативникам с помощью соответствующих технических служб удалось напасть на след банды. Дело было на контроле у главы МВД по Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Уже в конце июля в Чебоксары был доставлен первый из предполагаемых участников преступления. Дальнейшую работу оперативники УУР МВД по Чувашской Республике проводили совместно с Департаментом уголовного розыска МВД России — преступная группа, на след которой напали чувашские оперативники, оказалась не просто иногородней, а межгосударственной: в нее входили жители Москвы Перми и уроженцы одного из государств ближнего зарубежья. Для каждой из краж подбирались разные исполнители из числа наркозависимых, специально изготавливались фальшивые документы, в переговорах использовались только клички.

Следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника отдела Следственного управления МВД по Чувашской Республике больше года собирала доказательства, что во всех фактах действовало организованное преступное сообщество. В этой группе были функционально обособленные подразделения, каждое из которых занималось конкретным видом преступной деятельности, направленным на общую цель — совершение краж. Через полгода расследования был установлен предполагаемый главарь банды. Выяснилось, всеми остальными тот руководит из тюрьмы, куда попал тоже за кражу шуб.

Суду были представлены доказательства противоправной деятельности ОПС за последние четыре года в разных регионах России в двадцати двух томах уголовного дела. Ленинский районный суд города Чебоксары признал шестерых участников сообщества виновными в участии в ОПС, а организатора — в руководстве ОПС. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.