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Азаров наградил главу областного следственного комитета
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Азаров наградил главу областного следственного комитета 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарская область по итогам 2017 года заняла высокое 4-е место среди 85 регионов России по работе следователей. Об этом в пятницу, 4 апреля, врио губернатора Дмитрию Азарову рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Самарской области (СУ СК России) Валерий Самодайкин.
Глава региона вручил руководителю самарских следователей высокую награду: «Почетный работник правоохранительных органов».
— Это награда за многолетний самоотверженный труд, — пожав руку Валерию Самодайкину, сказал Дмитрий Азаров.
Областной следственный комитет Валерий Самодайкин возглавил в 2014 году. В 63-й регион он прибыл из Красноярского края, где работал заместителем руководителя ГСУ СК РФ.
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