Азаров наградил главу областного следственного комитета

Глава региона вручил руководителю самарских следователей высокую награду: «Почетный работник правоохранительных органов».

— Это награда за многолетний самоотверженный труд, — пожав руку Валерию Самодайкину, сказал Дмитрий Азаров.