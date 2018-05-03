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Свердловчанка предстанет перед судом за хищение у 84 пайщиков более 97 млн рублей
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Свердловчанка предстанет перед судом за хищение у 84 пайщиков более 97 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Жительница Свердловской области предстанет перед судом за хищение у 84 пайщиков более 97 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, она вместе с сыном с февраля 2012 года по июнь 2016 года в Екатеринбурге на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, без специального разрешения возводила на них многоквартирные жилые дома.
"Не получив от органов исполнительной власти разрешения на строительство домов, женщина совместно с сыном заключала от лица жилищно-строительного кооператива «Народный» договоры паевого участия с гражданами, а также привлекала деньги средства в качестве оплаты за квартиры в строящихся домах. От действий злоумышленницы пострадали 84 человека, ущерб которых составил свыше 97,3 млн рублей", — пояснили в пресс-службе.
В ходе следствия сын обвиняемой скрылся, он объявлен в розыск. Из-за этого уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
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