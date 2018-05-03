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В Нижнем Тагиле плотника задержали за убийство двухлетней дочки своих друзей
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В Нижнем Тагиле плотника задержали за убийство двухлетней дочки своих друзей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Нижнем Тагиле задержали 49-летнего жителя Кушвы, который обвиняется в убийстве 2-летнего ребёнка. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, 29 апреля мужчина был в гостях у своих друзей — пары, которой перед этим помогал с переездом. Все вместе они пили спиртное, и во время застолья мужчина убил ребёнка. Что именно произошло, следователи не говорят.
— В момент убийства злоумышленник находился в сильном алкогольном опьянении, что могло спровоцировать его неадекватные действия, направленные на причинение смерти беззащитному ребёнку, — сообщили в СКР. — Задержан злоумышленник был в тот же день. В настоящее время в отношении него судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи допрашивают родителей девочки, назначены судебные экспертизы.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщили, что информация о преступлении поступила в 21.30.
— На место происшествия выезжали оперативники отдела полиции № 20 и следователи СК. Сыщики установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель города Кушва, работавший плотником на местном предприятии. Днём он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребёнка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие, — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.
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