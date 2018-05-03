Пьяный директор фитнес-клуба в Костроме украл из бара айфон

В суде рассмотрят уголовное ело в отношении 27-летнего директора костромского фитнес-клуба, который украл телефон в баре, сообщает областная прокуратура

Известно, что 25 декабря прошлого года молодой человек отдыхал в баре «Проспект Мира». Он увидел оставленный без присмотра « Apple iPhone 7» и забрал его себе. Стоимость телефона составила около 42 тысяч рублей. Он принадлежал девушке, которая вскоре обнаружила пропажу и попыталась найти телефон.

Следователю костромич объяснил, что был пьян, потому и взял чужое, а не отдал администратору бара. Позже телефон у него изъяли и вернули хозяйке.