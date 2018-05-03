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Пьяный директор фитнес-клуба в Костроме украл из бара айфон
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Пьяный директор фитнес-клуба в Костроме украл из бара айфон 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В суде рассмотрят уголовное ело в отношении 27-летнего директора костромского фитнес-клуба, который украл телефон в баре, сообщает областная прокуратура.
Известно, что 25 декабря прошлого года молодой человек отдыхал в баре «Проспект Мира». Он увидел оставленный без присмотра «Apple iPhone 7» и забрал его себе. Стоимость телефона составила около 42 тысяч рублей. Он принадлежал девушке, которая вскоре обнаружила пропажу и попыталась найти телефон.
Следователю костромич объяснил, что был пьян, потому и взял чужое, а не отдал администратору бара. Позже телефон у него изъяли и вернули хозяйке.
Уголовное дело в отношении вора направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Костромы.
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