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Подмосковная полиция изъяла более 33 килограммов гашиша
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Подмосковная полиция изъяла более 33 килограммов гашиша 

Rambler News Service 31 минуту назад
Наркополицейские изъяли в Подмосковье крупную партию гашиша весом более 33 килограмм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Лобня на Букинском шоссе остановили автомобиль иностранного производства, в котором находились двое жителей г. Москвы в возрасте 34 и 37 лет, подозреваемые в сбыте наркотиков», — сказала Волк.
При досмотре принадлежащей одному из них автомашины за обивкой багажного отделения полицейские обнаружили 12 свертков с гашишем. Кроме того, в арендованном правонарушителями гараже в коробках из-под продуктов быстрого приготовления было найдено 75 брикетов и 77 свертков с аналогичным содержимым.
«При проведении дальнейших мероприятий сотрудниками полиции задержан 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотических средств ранее задержанным фигурантам. В результате обыска его гаражного бокса обнаружено еще 57 брикетов гашиша», — добавила Волк.
Всего из незаконного оборота полицейскими изъято более 33 килограммов наркотиков. Злоумышленники были заключены судом под стражу.
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