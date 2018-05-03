Подмосковная полиция изъяла более 33 килограммов гашиша

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Лобня на Букинском шоссе остановили автомобиль иностранного производства, в котором находились двое жителей г. Москвы в возрасте 34 и 37 лет, подозреваемые в сбыте наркотиков», — сказала Волк.

При досмотре принадлежащей одному из них автомашины за обивкой багажного отделения полицейские обнаружили 12 свертков с гашишем. Кроме того, в арендованном правонарушителями гараже в коробках из-под продуктов быстрого приготовления было найдено 75 брикетов и 77 свертков с аналогичным содержимым.

«При проведении дальнейших мероприятий сотрудниками полиции задержан 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотических средств ранее задержанным фигурантам. В результате обыска его гаражного бокса обнаружено еще 57 брикетов гашиша», — добавила Волк.

Всего из незаконного оборота полицейскими изъято более 33 килограммов наркотиков. Злоумышленники были заключены судом под стражу.