В Ростове тренера подозревают в изнасиловании

Полиция предполагает, что преступник изнасиловал женщину 30 апреля в центре города.

— В отношении 49-летнего жителя Ростова возбудили уголовное дело за изнасилование и сексуальное насилие. Следствие предполагает, что он сделал это на улице Максима Горького. Его жертвой стала 28-летняя женщина, — сообщил региональный Cледственный комитет

В этот же день подозреваемого задержали, сейчас он под стражей, добавили в комитете.

— Задержали тренера спортивной школы олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.