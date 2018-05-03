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В Ростове тренера подозревают в изнасиловании
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В Ростове тренера подозревают в изнасиловании 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Полиция предполагает, что преступник изнасиловал женщину 30 апреля в центре города.
— В отношении 49-летнего жителя Ростова возбудили уголовное дело за изнасилование и сексуальное насилие. Следствие предполагает, что он сделал это на улице Максима Горького. Его жертвой стала 28-летняя женщина, — сообщил региональный Cледственный комитет.
В этот же день подозреваемого задержали, сейчас он под стражей, добавили в комитете.
— Задержали тренера спортивной школы олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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