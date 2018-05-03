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Легкие деньги: в Азове четверо мужчин похитили ребенка, чтобы заработать 10 тысяч рублей
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Легкие деньги: в Азове четверо мужчин похитили ребенка, чтобы заработать 10 тысяч рублей 

161.ru 34 минуты назад
Фото: 161.ru
На Дону четверо человек похитили 17-летнего подростка, чтобы получить с его родителей выкуп. Однако преступники оказались недальновидными и теперь ближайшие годы могут провести в тюрьме.
Происшествие случилось вечером 30 апреля в Азове. Злоумышленники выследили юношу в темном переулке, схватили его, насильно посадили в машину и увезли. Затем позвонили матери и заявили, чтобы она готовила 10 тысяч рублей в обмен на освобождение ее ребенка. Когда женщина принесла деньги в указанные время и место, похитители отпустили юношу. — Трое подозреваемых были задержаны в тот же день по горячим следам и теперь находятся под стражей. Сейчас полиция ищет еще одного сообщника, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
Теперь мужчин будут судить по всей строгости закона. За похищение и вымогательство они могут лишиться свободы на 12 лет.
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