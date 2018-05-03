Под Нижним Новгородом из монастыря похитили древние иконы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено по факту хищения древних икон из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря в Лысковском районе Нижегородской области , сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД

"Похищено 10 икон, которые находились в одном из храмов на территории монастыря. Возраст некоторых икон составляет несколько сотен лет. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, совершивших кражу, возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дело возбуждено по признакам совершения кражи в особо крупном размере.