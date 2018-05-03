Ещё
Под Нижним Новгородом из монастыря похитили древние иконы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Нижним Новгородом из монастыря похитили древние иконы 

РИА Новости 32 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту хищения древних икон из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря в Лысковском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
"Похищено 10 икон, которые находились в одном из храмов на территории монастыря. Возраст некоторых икон составляет несколько сотен лет. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, совершивших кражу, возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дело возбуждено по признакам совершения кражи в особо крупном размере.
РИА Новости: последние новости
В Ростовской области похитители требовали за подростка десять тысяч рублей В Кабардино-Балкарии погиб ребенок, провалившись в открытый люк СК обвинил мужчину в убийстве ребенка в Свердловской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе58
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ161
Популярный российский блогер найден мертвым11
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии358
В России могут ввести новый налог190
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение