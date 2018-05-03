Суд не смягчил домашний арест подозреваемому в отравлении работников завода в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. / ТАСС /. Таганрогский городской суд Ростовской области оставил без изменения условия содержания под домашним арестом Владислава Шульги, подозреваемого в отравлении таллием работников авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"3 мая Таганрогским городским судом было рассмотрено ходатайство адвоката — защитника Шульги В. Ю., обвиняемого в причинении средней тяжести вреда здоровью сотрудникам ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», об изменении и снятии ограничений, установленных Шульге В. Ю. при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По итогам судебного заседания с учетом мнений потерпевших и их представителя, следователя, представителя прокуратуры города Таганрога в удовлетворении ходатайства было отказано", — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы пяти пострадавших, подозреваемый просил разрешить ему общение с третьими лицами, выходить в магазин за продуктами, получать почтовую корреспонденцию, а также час прогулки в день.

По факту отравления ранее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Как отмечал Попков, потерпевших не устраивает квалификация преступления.

По подозрению в совершении преступления 4 апреля задержали 36-летнего инженера ТАНТК Владислава Шульгу, на следующий день Таганрогский городской суд поместил его под домашний арест на два месяца. По данным суда, подозреваемый полностью признал вину.

История вопроса

По версии дознания, Владислав Шульга из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники ТАНТК. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам. По данным главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, всех обратившихся за медпомощью уже выписали из больниц.

Все помещения, в которых работали пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора . Кроме того, Таганрогский городской суд обязал ТАНТК проводить периодические медосмотры работников и контролировать качество воды. По данным завода, они уже начали вести контроль качества воды, все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия.

Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников «бытовым конфликтом». Ранее на предприятии сообщили, что таллий при производстве не используется.