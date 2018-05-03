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В Саянске задержан подозреваемый в хранении синтетических наркотиков
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В Саянске задержан подозреваемый в хранении синтетических наркотиков 

Хот 37 минут назад
Фото: Хот
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков
Межмуниципального отдела «Зиминский» на автостанции в Саянске задержали
35-летнего местного жителя по подозрению в хранении и перевозки
наркотических средств.
При личном досмотре ранее судимого за  имущественные преступления мужчины сыщики обнаружили и изъяли
запрещённое вещество. Согласно заключению экспертов оно является
наркотическим средством синтетического происхождения. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ.
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