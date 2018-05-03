В Саянске задержан подозреваемый в хранении синтетических наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных

мероприятий сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков

Межмуниципального отдела «Зиминский» на автостанции в Саянске задержали

35-летнего местного жителя по подозрению в хранении и перевозки

наркотических средств.

При личном досмотре ранее судимого за имущественные преступления мужчины сыщики обнаружили и изъяли

запрещённое вещество. Согласно заключению экспертов оно является

наркотическим средством синтетического происхождения. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ.