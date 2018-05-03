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Путин освободил от должности нескольких чиновников МВД, ФСИН и СК
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Путин освободил от должности нескольких чиновников МВД, ФСИН и СК 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.
Были освобождены от должности глава управления МВД по Мурманской области Игорь Баталов, руководитель управления СК по Пермскому краю Марина Заббарова, прокурор Тульской области Александр Козлов, начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрия Кузнецова, первый замглавы Экспертно-криминалистического центра МВД Иван Лукин, глава управления СК по Рязанской области Владимир Махлейдт и прокурор Удмуртии Сергей Панов.
Кроме того, этим же указом Путин назначил ряд сотрудников МВД, ФСИН, Прокуратуры и Следственного комитета на новые должности в Москве и различных регионах России.
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